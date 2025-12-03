Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,2 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Energi tinggi
tenaga
lincah
listrik
Vitalita
gaya
Amerika Serikat
asyik
kegembiraan
orang
hijau
Point Normal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Peter Conlan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Sebastiao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Mossholder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Allef Vinicius
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
todd kent
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hassan Esfahani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tobias Kleeb
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eduardo Soares
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
German Krupenin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Umair Ali Asad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
雙 film
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
E Vos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ondrej Supitar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maarten Scheel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗