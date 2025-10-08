Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
433
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Energi terbarukan
energi hijau
tenaga
energi matahari
Terbarukan
panel surya
keberlanjutan
turbin angin
Panel surya
energi bersih
solar
hijau
listrik
Benoît Deschasaux
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andreas Gücklhorn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicholas Doherty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
American Public Power Association
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Thomas Richter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anders J
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
American Public Power Association
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Karsten Würth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Meyers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zbynek Burival
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arteum.ro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gonz DDL
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tom Arran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Levan Badzgaradze
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark König
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zbynek Burival
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗