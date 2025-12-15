Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
452
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Energi abstrak
tenaga
abstrak
tekstur
latar
Seni Digital
latar abstrak
Efek visual
seni abstrak
Gradien
kreatif
warna-warna cerah
Benoît Deschasaux
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bruno Thethe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
hao wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmitry Khotsinskiy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sebastian Villalba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jr Korpa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Woliul Hasan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jr Korpa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jr Korpa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Logan Voss
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Designiments
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
MARIOLA GROBELSKA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jr Korpa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jr Korpa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jr Korpa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jr Korpa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗