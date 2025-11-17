Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
117
Pen Tool
Ilustrasi
294
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Emoji sedih
Sedih
tersenyum sedih
anak laki-laki sedih
emoji
emosi
emoji bahagia
wajah sedih
wallpaper sedih
wallpaper emo
coklat
orang
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Louis Galvez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Farhat Altaf
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcel Strauß
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paris Bilal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Milada Vigerova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
LOGAN WEAVER | @LGNWVR
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrian Swancar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fabian Centeno
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Farhat Altaf
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anthony Tran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nik Shuliahin 💛💙
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony Tran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrew Neel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artem Nedzelskiy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
charlesdeluvio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗