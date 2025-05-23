Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
88
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ekspresionisme
seni modern
seni
impresionisme
surealisme
lukisan abstrak
Ekspresionisme abstrak
Eksperimental
Seni rupa
abstrak
misteri
kubisme
seni kontemporer
Jr Korpa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eugene Golovesov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jr Korpa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jr Korpa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Xiangkun ZHU
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jr Korpa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jr Korpa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗