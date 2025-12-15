Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
504
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Eindhoven
Kota Eindhoven
Belanda
Utrecht
Groningen
Rotterdam
Tilburg
kota
Den Bosch
kotum
sepeda
abu-abu
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alex vd Slikke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alicja Ziajowska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vishal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ruddy.media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex vd Slikke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Omar Ramadan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tayla Kohler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
B NW
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Remco Mariën
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alicja Ziajowska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joran Quinten
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fonsi Fernández
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Remco Mariën
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mateo Krossler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex vd Slikke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗