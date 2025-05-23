Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
118
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Eden
Taman Eden
kebun
surga
Adam dan Hawa
apel
alam
Air
tanam
Luar
lanskap
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Florian Pinkert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andy Bodemer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dominik Bednarz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Caesar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Al Butler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Boyle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Cooper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tasha Marie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Inês Conceição
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Darci Gurule
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Darci Gurule
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Variant Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manuel Campagnoli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗