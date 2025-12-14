Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
82
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Duta besar
duta merek
Mobil Duta Besar
wakil
pengaruh
Duta
Diplomat
orang
kedutaan
jembatan
Detroit
Kanada
abu-abu
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josh Withers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Thomas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nejc Soklič
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hermes Rivera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hermes Rivera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Siddharth Govindan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brad Switzer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vishnu Prasad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mir Saqlain Ashraf
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leire Cavia
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ratnesh Rai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yash Verma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lukmannil Hakim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aditya Shetty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gvantsa Javakhishvili
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Algi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗