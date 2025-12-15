Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
200
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Duduk hewan peliharaan
pengasuh hewan peliharaan
Berjalan Anjing
Perawatan hewan peliharaan
Hewan peliharaan
binatang
anjing
Pet
Persahabatan Hewan
Anjing
Mani
hewan peliharaan
kucing
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matt Nelson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Yerlin Matu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chewy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brad Starkey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
FLOUFFY
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gerrie van der Walt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gary Scott
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matthew Bornhorst
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Juan Pablo Parra Sandoval
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tiaan Nell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amanda Belec
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthew Osborn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗