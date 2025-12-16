Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
671
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Drama korea
Korea
tenang
Asium
meja tuli
drama
memperlihatkan
Tradisional
nonsan
Klasik
Chungcheongnam-do Korea Selatan
hangat
terang
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Suzi Kim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Suzi Kim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Suzi Kim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Suzi Kim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Albert Sidorov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rina Kemppainen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Seongyong Yun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
thinh nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Le Thanh Huyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brother Yoon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ciaran O'Brien
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Le Thanh Huyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
thinh nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Seongho Jang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
HorseRat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗