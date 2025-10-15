Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Doha
Qatar
Dubai
Doha, Qatar
cakrawala doha
Abu Dhabi
Riyadh
Bahrain
Bandara Doha
Malam Doha
Souq Waqif
Paris
Singapura
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Radoslaw Prekurat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Visit Qatar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kenny
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Florian Wehde
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rowen Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hongbin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Popup Agency
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Visit Qatar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jirayu Koontholjinda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Visit Qatar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bashir mohd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deepak Siva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paris Bilal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Visit Qatar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hongbin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hongbin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗