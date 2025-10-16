Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
27
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Doberman pinscher
Doberman
anjing
Rottweiler
Bullmastiff
Great Dane
Pet
Anjing
binatang
mamalium
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
JOSHUA DANIEL
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jen B
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laith Abushaar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryan Hyde
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jorge Rosales
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gytis M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anna Kozakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Deli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gytis M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anna Kozakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Kozakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JOSHUA DANIEL
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anna Kozakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordan Whitt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valerio Emiliani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗