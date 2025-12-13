Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
603
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ditentukan
Penentuan
Terfokus
Fokus
Foku
penetapan tujuan
laki-laki
orang
Ketahanan
Brainstorming
seriu
perencanaan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kyle Loftus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sander Sammy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Corey Young
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakub Ivanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoal Desurmont
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ilya Yakubovich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tyler Mower
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
tabitha turner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jan Canty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rohith Murali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Suzy Brooks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
fr0ggy5
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Mabey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
fr0ggy5
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗