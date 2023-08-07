Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
455
Pen Tool
Ilustrasi
73
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Disket
disket
Diska
mengarsipkan
datum
penyimpanan datum
DVD
komputer
cadangan
Teknologi lama
Teknologi
nostalgium
Teknologi Vintage
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lucas Myers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberto Sorin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
gentina danurendra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleg Ivanov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Everyday basics
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dewang Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
LARAM
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gustavo Alejandro Espinosa Reyes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arturo Añez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeria Nikitina
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fernando Lavin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marija Zaric
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Onur Buz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zyanya Citlalli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
somaia ahmed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vincent Botta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alan Alves
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗