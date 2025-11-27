Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
132
Pen Tool
Ilustrasi
14
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Direksi
rapat dewan
ruang rapat
papan
bisnis
Direktur
rapat
ruang pertemuan
CEO
Pertemuan bisnis
kantor
Anggota dewan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bennie Bates
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dylan Gillis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Builee Com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian Schneider
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jo Szczepanska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michał Parzuchowski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fylkesarkivet i Vestland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ZEIN ZAIN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
sps universal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Maker Jess
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brands&People
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleg Brovchenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taine Noble
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗