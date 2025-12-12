Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
906
Pen Tool
Ilustrasi
118
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Dinosaurus
t rex
Dinosaurus
naga
binatang
fosil dinosaurus
fosil
tulang dinosaurus
Kerangka dinosaurus
mainan dinosaurus
reptil
Taman Jurassic
Godzilla
Elena Helade
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fausto García-Menéndez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Kroeger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Scott Greer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Point Normal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vaibhav Pixels
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Huang Yingone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Conradt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Justin Clark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jake Fagan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hannah Pemberton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elena Helade
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amy-Leigh Barnard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leo_Visions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Kroeger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fynephoqus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Valentine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amy Baugess
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗