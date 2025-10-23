Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
5
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Dinding kayu
kayu
kayu - bahan
tidak ada orang
dinding - fitur bangunan
dinding kayu
abu-abu
bangunan
Luar
desain interior
bahan alami
pintu kayu
dapur
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jilbert Ebrahimi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lasse Møller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olga Zakharchenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drazen Nesic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dylan Ferreira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicola Shortland-Neal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joel Durkee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Graddes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steffen Lemmerzahl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Artan Sadiku
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leyla M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Graddes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Graddes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Graddes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗