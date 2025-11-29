Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Dinding foto
Foto
dinding
abu-abu
seni
rumah
cetakan foto
kolase foto
plakat
Dekorasi
lukisan
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
鱼 鱼
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Caspari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andy Vult
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Otto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luna Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tahereh Amin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dhiyo Nugraha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hadi Yazdi Aznaveh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleksandr Kadykov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗