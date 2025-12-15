Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Dinding bertekstur
Latar belakang
tekstur
detail arsitektur
bahan
dinding
pola
kasar
bahan bangunan
dinding - fitur bangunan
Permukaan
beton
tekstur kasar
mk. s
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jelena Lapina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jelena Lapina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rich @ rhubbardstockfootage
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jelena Lapina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rich @ rhubbardstockfootage
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jelena Lapina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Juan Pablo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathilde Langevin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jelena Lapina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jelena Lapina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slava Taukachou
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amir Arsalan Shamsabadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗