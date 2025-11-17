Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
45 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,4 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Di tempat kerja
kantor
Bekerja
kerja
di kantor
bisni
rakyat
komputer
Pertemuan bisni
diskusi
Brock Wegner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Miguelangel Miquelena
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Yudhistira Alloni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pablo Merchán Montes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mimi Thian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Tomasso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ari Kusprawanto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
MingYi Wei
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wiktor Karkocha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Дмитрий
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
samir basumatarty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Budi Pratama
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
2H Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
uma dantara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
uma dantara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sumeet Ahire
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗