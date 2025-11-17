Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
203
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Desain kamar mandi
kamar mandi
desain dapur
desain interior
interior kamar mandi
desain kamar tidur
kamar mandi modern
kamar mandi mewah
Ruang tamu
dapur
mandi
abu-abu
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bilal Mansuri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Backbone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ali Moradi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bilal Mansuri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Point3D Commercial Imaging Ltd.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amira Aboalnaga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lotus Design N Print
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alona Gross
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sanibell BV
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Collov Home Design
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
beks mu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steven Ungermann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bilal Mansuri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hemant Kanojiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Grace Kelly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗