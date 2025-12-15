Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
158
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Desa musim dingin
Desa Natal
musim dingin
Kota Musim Dingin
negeri ajaib musim dingin
Natal
kampung
salju
gunung
alam
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Paolo Santarsiero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Daniele Buso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberto Nickson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jean-Baptiste D.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Henrique Ferreira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Robert Doyle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Niessl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
takahiro taguchi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Boglárka Salamon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roxana Zerni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nikolai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Livia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Livia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fifi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fifi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuliia Stepanova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗