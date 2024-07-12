Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
12 rb
Pen Tool
Ilustrasi
258
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Dengan cahaya
ringan
gelap
abstrak
cahaya
terang
cahaya - fenomena alam
efek fotografi
Iluminasi
berkilau
kegelapan
latar abstrak
efek cahaya
Zyanya Citlalli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
gryffyn m
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roman Synkevych
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Metin Ozer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
WELLSTUDIO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
iSawRed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rydale Clothing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mika Baumeister
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Egor Litvinov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mohammed idris djoudi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Fore
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bjarke Rosenbeck
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rydale Clothing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bahador
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rydale Clothing
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Preetham kunchala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hasin Farhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗