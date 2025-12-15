Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
599
Pen Tool
Ilustrasi
39
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Dekarbonisasi
Dekarbonisasi
energi hijau
keberlanjutan
energi terbarukan
CO2
pembangkit listrik
Pemanasan global
Asap
pencemaran
perubahan iklim
lanskap industri
polusi udara
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Wicks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Octavian Catană
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
li yingfeng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Thornton
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Hendry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Magdalena Tudosă
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thorium
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Petrischev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Hendry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roger Starnes Sr
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shrian Den
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martin Adams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmytro Yasybash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vadim Markin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sohan Rayguru
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗