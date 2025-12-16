Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
88
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Dayung pickleball
hijau
alam
tanam
daun
Makro
bunga
serangga
binatang
tekstur
pola
Lezat
Organik
Arturo Esparza
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
sai pixels
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alfonso Betancourt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
KARTHIK KASILANKA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ram Kishor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dorrell Tibbs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wild Spirit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zdeněk Macháček
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ravioli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dominik Scythe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tom Elegeert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zdeněk Macháček
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Naoki Suzuki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian Edokov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian Talmacs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ruliff Andrean
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua J. Cotten
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daria Tkachenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗