Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
208
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Daun ek
daun maple
daun
pohon ek
Acorn
Oak
daun ek
musim gugur
alam
daun musim gugur
hijau
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
alksndra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
alksndra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Catia Climovich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelsey Weinkauf
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ira Huz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Liliana Eira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wolfgang Rottmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marina Yalanska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Martin Lednár
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Doncoombez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Csaba Gyulavári
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julia Ly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Volodymyr Fedorychak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗