Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
116
Pen Tool
Ilustrasi
25
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Daun bawang
Awam
sayur
makanan
menghasilkan
hijau
daun bawang
tanam
Daun bawang
sayuran hijau
daun bawang segar
kebun
Bahan
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Heather Gill
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maciej Karoń
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eddie Pipocas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadia Clabassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amy Vann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christopher Previte
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lucy May
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Trinks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastasiya Badun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eymen Adalı
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philippe Zuber
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amy Vann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alice Kotlyarenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kirsten Marie Ebbesen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗