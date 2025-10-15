Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
540
Pen Tool
Ilustrasi
250
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Data kesehatan
data
Kesehatan
Data perawatan kesehatan
Teknologi
situs web
komputer
Tech
dokter
Virus korona
datum
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Sinn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Chesser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luke Chesser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Martin Sanchez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
D koi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Liverani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
KOBU Agency
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrey Matveev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amanz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Swello
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrey Matveev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗