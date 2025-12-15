Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3,2 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Data digital
Teknologi
Teknologi Informasi
Transformasi digital
datum
data besar
Internet
digital
dunia digital
Manajemen datum
visualisasi datum
Industri Teknologi
Inovasi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Egor Komarov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rohan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian Powell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
jonakoh _
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Navy Medicine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrien
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Allison Saeng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrien
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrien
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Logan Voss
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniil Komov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Ried
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zulfugar Karimov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Logan Voss
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Conny Schneider
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗