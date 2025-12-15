Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
947
Pen Tool
Ilustrasi
287
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Data besar
data
Teknologi
Analitik data besar
Analisis data
Ilmu data
Kecerdasan buatan
Tech
Pusat Data
pembelajaran mesin
Komputasi awan
bisnis
tanggal
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
fabio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Conny Schneider
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Chesser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deng Xiang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Sortino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carlos Muza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mika Baumeister
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taylor Vick
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robynne O
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stephen Dawson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leif Christoph Gottwald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
imgix
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗