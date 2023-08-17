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Dashain
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Pemandangan indah
lanskap gunung
Sylwia Bartyzel
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Shreeya Pradhananga
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kabita Darlami
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Shreyashka Maharjan
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Daniele Franchi
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Aryan Bhattarai
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Getty Images
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Sylwia Bartyzel
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Ales Krivec
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