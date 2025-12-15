Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
6
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Darwin australia
Darwin
Kota Darwin
Darwin NT
Australia
alam
Luar
abu-abu
Pedalaman
biru
pantai
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vladimir Haltakov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harry Down
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harry Down
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zdeněk Macháček
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ondrej Machart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jamie Davies
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Photoholgic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacob Dyer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Renato Marzan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simon Watkinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vladimir Haltakov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacob Dyer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Francis Cooper-McKenzie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony Lim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hongbin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bob Brewer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hongbin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Damien Tait
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗