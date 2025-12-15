Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
94
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Dapur umum
dapur
Persiapan makanan
Kehidupan Komunal
masakan rumahan
Remaja
menyiapkan makanan
Teman
Bersosialisasi
dewasa muda
Memasak
kuliner
persahabatan
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
bovin wook
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lin Xin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelvin Eng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eduardo Gonzalez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bhavik Nasit
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shawn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dominic Tham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Seval Torun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Helgi Olgeirsson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
aboodi vesakaran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
muhammad arief
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗