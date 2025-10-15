Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
31
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Dapur hitam
dapur
dapur gelap
rumah
Interior
hitam
desain interior
di dalam ruangan
abu-abu
modern
Memasak
desain
Gabrielle Maurer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Schmidbauer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laura Barry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
armin djuhic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sven Brandsma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabrielle Maurer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sven Brandsma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bluewater Sweden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Schmidbauer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bluewater Sweden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AllGo - An App For Plus Size People
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
OS Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ERIK SETH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sunder Muthukumaran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗