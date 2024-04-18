Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
32
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Danau sayram
Xinjiang
danau
alam
lanskap
Luar
Pemandangan
Air
Ketenangan
Lokasi terpencil
bepergian
biru
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sammy Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
安 崔士
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sammy Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Haoli Chen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jimmy Liu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yiwen Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yiwen Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lei Hwang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lei Hwang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lei Hwang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lei Hwang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
YiFan Han
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Da Fonseca
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
YiFan Han
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
YiFan Han
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
YiFan Han
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren