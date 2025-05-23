Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
33
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Daging yang dimasak
daging
ayam yang dimasak
makanan
piring
makan malam
Penyajian makanan
daging babi
daging sapi
Selera
makan siang
Beraroma
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Natalia Gusakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Dolores Preciado
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paul Hermann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pablo Merchán Montes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Orkun Orcan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elena Leya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pablo Merchán Montes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aldino Hartan Putra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Syed F Hashemi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pablo Merchán Montes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Felippe Lopes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Felippe Lopes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Gusakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Elena Leya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mr.Brand Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Gusakova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗