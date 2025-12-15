Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
229
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Daffodils
Daffodil
Tulip
mata air
bunga musim semi
Paskah
bunga
Crocus
Snowdrops
Bunga
Eceng gondok
bakung dalam vas
Hyacinth
Sebastian Rück
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eilis Garvey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heidi Samuelson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tīna Sāra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Linnett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andréas BRUN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadia Clabassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paul Moody
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Subhasish Dutta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cath Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗