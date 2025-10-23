Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
94
Pen Tool
Ilustrasi
10
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Da vinci
Leonardo da Vinci
Mona Lisa
Michelangelo
seni
lukisan
Davinci
patung
Louvre
Italium
Pranci
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eric TERRADE
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Federico Scarionati
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Blaz Erzetic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pierre Antona
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrea De Santis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bill Eccles
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Krakograff Textures
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Austin Kehmeier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zach Dyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hrant Khachatryan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Elif Dilara Bora
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacques Bopp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Oscar Campbell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
silvia maidagan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tarik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗