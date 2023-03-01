Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
46
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Croissant cokelat
Crescent
croissant almond
Pain au Chocolat
muffin blueberry
Kue
makanan
toko roti
roti
Croissant
sarapan
coklat
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tom Paolini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vicky Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicholas Doyle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Guilherme Gomes Dos Santos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
jonathan ocampo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mina Elmakchi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sofiya Levchenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kimia kazemi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kimia kazemi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joe Eitzen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cristiano Pinto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
blackieshoot
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
tabitha turner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriel Catite
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ibrahim guetar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dimitris Chapsoulas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗