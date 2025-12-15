Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
309
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Cotswold
Cotswolds
Inggris Raya
Inggri
alam
Luar
kampung
Cotswold
jalan
mobil
kotum
Pedesaan
rumah
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Magda Vrabetz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vicky Hincks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Magda Vrabetz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Uniq Trek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Magda Vrabetz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sam Williams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sid Saxena
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josh Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cody Martin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simon Maage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josh Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin Watts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergei Golubev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗