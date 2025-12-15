Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
11
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Coraline
Halloween
Wallpaper
kancing
laut
alam
tekstur
botani
manusium
orang
museum
hitam
Juggling
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jacob Campbell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacob Campbell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jerome Maas
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
loli mass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tendencia Activa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Clode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Almas Salakhov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ed Rush
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karl Callwood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raimond Klavins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mo
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Clode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Francesco Ungaro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Clode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hushaan @fromtinyisles
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heidi Bruce
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SnapSaga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗