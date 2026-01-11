Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
147
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Copacabana
Rio de Janeiro
Ipanema
Pantai Copacabana
Brasil
Rio
pantai
laut
Rio de Janeiro - Negara Bagian Rio de Janeiro
jalan
abu-abu
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luis Diego Aguilar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Honório
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eelco Böhtlingk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kseniia Lobko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcos Paulo Prado
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathana Rebouças
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Johannes Mändle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Honório
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberto Huczek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabrielle Meschini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raphael Souza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antônia Felipe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Honório
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raphael Nogueira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shot by Cerqueira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
william f. santos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗