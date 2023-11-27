Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
340
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Contoh kain
pola
Dekorasi rumah
seni
zentangle
benang
belakang
Quilting
kain
Jahit
gunting
tekstil
pola gingham
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fadhil Abhimantra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sepehr Salehi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tatiana Mokhova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amaan Abid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tatiana Mokhova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
chantelle taylor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
kim mastromartino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tofan Teodor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kim mastromartino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zeynep Sümer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marc Fibbens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
J M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mauro Lima
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Virginia Commonwealth University Libraries
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗