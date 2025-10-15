Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
7,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
705
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Coctail
koktail
coctail
Bar
minum
anggur
batang coctail
bir
Pantai Coctail
mojito
alkohol
Ferals Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
No Revisions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arseniy Marchik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakub Dziubak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ash Edmonds
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
joyce Mutesva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Great Cocktails
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Franke
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clovis Wood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrea Hajdu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tai's Captures
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Borys
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emily Andreeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angelo Pantazis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olena Bohovyk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katelyn Perry
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Karol Chomka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ambitious Studio* | Rick Barrett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
joyce Mutesva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗