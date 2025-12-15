Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
349
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Cinta merah
merah
jantung
Hari Valentine
Romance
Cintum
bentuk hati
pernikahan
hubungan
Kasih sayang
Romanti
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nandhu Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nandhu Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MJH SHIKDER
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eyestetix Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joanna Kosinska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pramod Tiwari
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗