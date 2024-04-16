Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
371
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Christchurch, selandia baru
Christchurch
Selandia Baru
trem
laut
jalan
kotum
transportasi
Luar
musim dingin
barisan
gunung
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brayden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Kishan Modi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Petalz_R
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
City Church Christchurch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kishan Modi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kishan Modi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Delphine Ducaruge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Preston-Marshall
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vivian Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Phill Brown
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kishan Modi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tasha Marie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christine Suwandy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Phill Brown
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kishan Modi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗