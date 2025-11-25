Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
8
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Chihuahua
anjing chihuahua
anjing
Pomeranian
Chihuahua Meksiko
anjing kecil
dachshund
pudel
Retriever Emas
kucing
Yorkshire Terrier
Pet
Shih Tzu
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Vives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jairo Alzate
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gregory Murphy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jairo Alzate
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robina Weermeijer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Herbert Goetsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sandra Seitamaa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alicia Gauthier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tamara Bellis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kristoffer Volinsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sandra Seitamaa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
thanh hien
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katie Bernotsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Herbert Goetsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alondra Pavón
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Herbert Goetsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗