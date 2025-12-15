Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
926
Pen Tool
Ilustrasi
114
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Chai latte
Chai
cokelat panas
matcha latte
susu
teh chai
teh herbal
kopi
minum
cangkir
coklat
minuman
Faruk Tokluoğlu
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fauzan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
René Porter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Billy Kwok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mae Mu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Moreland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hrant Khachatryan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Claire Kelly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nipanan Lifestyle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeff Finley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raymond Petrik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
EADWYNE
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Korie Cull
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rohtopia.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elise Petrovich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jasmin Ne
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗