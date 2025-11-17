Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
248
Pen Tool
Ilustrasi
28
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Cd
DVD
Diska
musik
toko
Teknologi retro
tua
90-an
alat
nostalgium
penyimpanan musik
Cd
kemunduran
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Valeria Reverdo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberto Sorin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
LARAM
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jens Riesenberg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Ugolkov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mick Haupt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jan Huber
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Manuel bonadeo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vinicius "amnx" Amano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Wark Feeney
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Lindenberg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucky Alamanda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗