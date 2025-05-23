Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
470
Pen Tool
Ilustrasi
516
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Catatan musik
musik
Catatan musik
lembaran musik
latar belakang musik
rencana
melodi
nota
gitar
Catatan
latar belakang catatan musik
Headphone
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Олег Мороз
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
愚木混株 Yumu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
TSD Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
weston m
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kamran Abdullayev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marius Masalar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Denise Jans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Shatov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
TSD Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Scott Kelley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcel Smits
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
TSD Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A J.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗